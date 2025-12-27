Рейтинг@Mail.ru
На Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского в США, пишет Monde
19:38 27.12.2025
На Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского в США, пишет Monde
На Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского в США, пишет Monde

Киев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Очередной громкий коррупционный скандал на Украине разразился после отъезда Владимира Зеленского во Флориду на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, обратила внимание Le Monde.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в субботу обвинило нескольких членов парламента в получении взяток в обмен на голоса и попытке совершить обыск в правительственных учреждениях в Киеве. Этот коррупционный скандал на Украине разразился сразу после отъезда Владимира Зеленского во Флориду", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады
14:44
Как отмечает издание, положение главы киевского режима "уже было дестабилизировано" масштабным делом о коррупции, в котором замешан приближенный к Зеленскому Тимур Миндич.
В субботу в НАБУ сообщили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число не раскрываются.

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
18:55
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу
16:02
 
