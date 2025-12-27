https://ria.ru/20251227/ukraina-2065085171.html
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины - РИА Новости, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
Западные страны совершают вопиющее преступление, целенаправленно разрушая Украину, такое мнение выразил журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:55:00+03:00
2025-12-27T18:55:00+03:00
2025-12-27T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065057311.html
https://ria.ru/20251227/makron-2065062784.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_918c178e0ae00498f2db030c1eae5dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
Фази назвал умышленное уничтожение Украины Западом преступлением века