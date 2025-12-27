Рейтинг@Mail.ru
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 27.12.2025 (обновлено: 19:40 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065085171.html
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины - РИА Новости, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
Западные страны совершают вопиющее преступление, целенаправленно разрушая Украину, такое мнение выразил журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:55:00+03:00
2025-12-27T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
украина
россия
москва
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины

Фази назвал умышленное уничтожение Украины Западом преступлением века

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Западные страны совершают вопиющее преступление, целенаправленно разрушая Украину, такое мнение выразил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Преднамеренное уничтожение Украины Западом — одно из главных преступлений столетия", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады
14:44
Ранее президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, отметил, что Запад воюет с Россией руками украинских националистов.
В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия "все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной", а со всей НАТО. Москва считает партии западного вооружения на территории Украины, а также средства транспортировки альянса законными военными целями.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Победа над Россией". На Западе указали на важную деталь в словах Макрона
15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
