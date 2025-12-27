Рейтинг@Mail.ru
В Киеве около 500 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065078437.html
В Киеве около 500 тысяч абонентов остались без света
В Киеве около 500 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 27.12.2025
В Киеве около 500 тысяч абонентов остались без света
Около 500 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Киеве, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:04:00+03:00
2025-12-27T18:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727813_268:559:2914:2047_1920x0_80_0_0_bdacd840695c098e765c2b15fe18070d.jpg
https://ria.ru/20251227/svo-2065046903.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727813_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_95fd2fbe1dc60ff7da7320dc02e8848a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, ДТЭК
В Киеве около 500 тысяч абонентов остались без света

ДТЭК: в Киеве около 500 тысяч человек остались без света

© AP Photo / Efrem LukatskyПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Около 500 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Киеве, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
Ранее в субботу в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу, одна из которых длилась более девяти часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.
"Киев: около 500 тысяч семей остаются без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Там добавили, что энергетики приступили к работам по восстановлению электроснабжения.
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВС России нанесли поражение местам производства беспилотников ВСУ
13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала