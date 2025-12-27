https://ria.ru/20251227/ukraina-2065078437.html
В Киеве около 500 тысяч абонентов остались без света
В Киеве около 500 тысяч абонентов остались без света
Около 500 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Киеве, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 27.12.2025
киев
ДТЭК: в Киеве около 500 тысяч человек остались без света