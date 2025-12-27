Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев поиронизировал над прослушкой в освежителе воздуха нардепа - РИА Новости, 27.12.2025
18:01 27.12.2025
Дмитриев поиронизировал над прослушкой в освежителе воздуха нардепа
Дмитриев поиронизировал над прослушкой в освежителе воздуха нардепа - РИА Новости, 27.12.2025
Дмитриев поиронизировал над прослушкой в освежителе воздуха нардепа
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над обстоятельствами обыска, проведенного украинскими антикоррупционными органами НАБУ и САП у народного депутата... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:01:00+03:00
2025-12-27T18:01:00+03:00
Дмитриев поиронизировал над прослушкой в освежителе воздуха нардепа

Дмитриев: Зеленский едет к Трампу разрядить атмосферу на фоне прослушки Киселя

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над обстоятельствами обыска, проведенного украинскими антикоррупционными органами НАБУ и САП у народного депутата Верховной рады Юрия Киселя, пошутив о "жучке" в освежителе воздуха на рабочем месте нардепа.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что, по его данным, прослушивающее устройство на рабочем месте Киселя на протяжении двух лет было установлено в освежителе воздуха.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
НАБУ раскрыло преступную группировку с участием депутатов Рады
14:05
"Украинские антикоррупционные органы проводят обыски в офисах, связанных с партией (Владимира - ред.) Зеленского и его ближайшими коллегами-депутатами в рамках очередного скандала с его близким окружением - утверждается, что "прослушка" была установлена в освежителе воздуха! Тем временем Зеленский направляется в США на встречу с президентом Трампом … чтобы разрядить атмосферу", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.
Ранее в субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Верховной рады. По данным депутатов Рады, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Подбираются все ближе. Ложь Зеленского оказалась бесполезной
25 декабря, 08:00
 
