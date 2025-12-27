Дмитриев поиронизировал над прослушкой в освежителе воздуха нардепа

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над обстоятельствами обыска, проведенного украинскими антикоррупционными органами НАБУ и САП у народного депутата Верховной рады Юрия Киселя, пошутив о "жучке" в освежителе воздуха на рабочем месте нардепа.