В Раде призвали депутатов, подозреваемых в деле НАБУ, сложить мандаты
17:26 27.12.2025
В Раде призвали депутатов, подозреваемых в деле НАБУ, сложить мандаты
Депутаты Верховной рады, проходящие по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), должны сложить мандаты, а спикер парламента Руслан Стефанчук... РИА Новости, 27.12.2025
в мире
украина
киев
владимир зеленский
юрий киселев
руслан стефанчук
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, юрий киселев, руслан стефанчук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Юрий Киселев, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дело Миндича
В Раде призвали депутатов, подозреваемых в деле НАБУ, сложить мандаты

В Раде считают, что подозреваемые в деле НАБУ депутаты должны сложить мандаты

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутаты Верховной рады, проходящие по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), должны сложить мандаты, а спикер парламента Руслан Стефанчук должен объявить о роспуске монобольшинства партии Владимира Зеленского "Слуга народа", говорится в заявлении партии экс-президента страны Петра Порошенко* "Европейская солидарность".
Ранее в субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Верховной рады. По данным депутатов Рады, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
НАБУ заявило, что управление госохраны Рады мешает его работе
14:40
"Семь лет назад Владимир Зеленский шел к власти под лозунгами борьбы с коррупцией. Именно на этих лозунгах он привел в парламент монобольшинство — своих друзей, партнеров и соратников из "Квартала 95". На протяжении всех этих лет президент и его команда последовательно перекладывали ответственность за собственные провалы на предшественников и через сеть Telegram-каналов и фейков навешивали клеймо "коррупционеров" на всех, кто не входил в их "молодую команду", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
«
Но, как отмечается в заявлении, реальность оказалась противоположной. Именно эта "молодая команда" построила и возглавила крупнейший коррупционный спрут в истории Украины — от контроля государственных предприятий в энергетике, оборонной сфере и банковском секторе до коррупции в Верховной раде.
"Последние обыски НАБУ и САП в парламенте показали то, о чем давно говорили: конверты, подкуп депутатов, организованные преступные схемы. Фигурантами стали ближайшие друзья президента – депутаты Кисель и другие. Это люди из его ближайшего круга, которые не могли действовать самостоятельно без политического прикрытия и санкции сверху. Достаточно вспомнить как тот же Юзик, то есть (Юрий) Корявченко, был причастен к ряду других коррупционных скандалов ранее, но так и не был привлечен к ответственности", - добавили в партии.
Там указали, что разоблачение НАБУ депутатов стало ударом и приговором всему монобольшинству, которое держалось на коррупционных схемах, круговой поруке и страхе потерять власть. "Это приговор системе, которая научилась зарабатывать на государстве... Все подозреваемые должны немедленно сложить мандаты, это как минимум. А председатель Верховной рады должен объявить о роспуске монобольшинства", - отметили в партии.
Там считают, что на Украине сейчас необходимо немедленно формировать новые принципы власти и создавать так называемое правительство национального спасения.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
НАБУ расследует деятельность приближенного к Зеленскому, заявили в Раде
14:11
 
