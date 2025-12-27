ВСУ нашли крайних в потере Северска, сообщают СМИ

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Командование снимает с должностей командиров 54-й отдельной механизированной бригады и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Алексея Коновала и Владимира Потешкина из-за быстрой потери города Северск в ДНР, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинских войсках.

"После быстрой потери города Северск на севере Донецкой области с должностей снимают командира 54-й отдельной механизированной бригады, полковника Алексея Коновала – 54-я держала оборону в самом городе, и командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Владимира Потешкина – 10-я стояла южнее Северска. Комбрига 54-й Коновала уже сняли с должности, комбриг 10-й Потешкин находится на лечении, и, вероятно, будет уволен по возвращении в подразделение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

По данным издания, причина увольнения – ложные доклады командиров. Они, как утверждается, отчитывались о наличии позиций в своих зонах ответственности, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава.

Уточняется, что сейчас в бригадах работают проверяющие комиссии.

"Командующий УВ "Восток", бригадный генерал Дмитрий Братишко был разъярен, когда узнал о потере Северска, и требовал едва ли не любым способом поднять украинский флаг над частично потерянным городом. Тогда флаг на НРК, которые сейчас в дефиците, доставили операторам БПЛА 54-й бригады, а те на дронах понесли его на здание железнодорожного вокзала в Северске. Все ради того, чтобы сделать "флаговтик" и порадовать командующего", - добавили в издании.