ВСУ нашли крайних в потере Северска, сообщают СМИ

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Командование снимает с должностей командиров 54-й отдельной механизированной бригады и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Алексея Коновала и Владимира Потешкина из-за быстрой потери города Северск в ДНР, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинских войсках.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 11 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Северска. Спустя почти две недели утрату города признал генштаб ВСУ, заявив, что украинские формирования "отошли" из населенного пункта.
"После быстрой потери города Северск на севере Донецкой области с должностей снимают командира 54-й отдельной механизированной бригады, полковника Алексея Коновала – 54-я держала оборону в самом городе, и командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Владимира Потешкина – 10-я стояла южнее Северска. Комбрига 54-й Коновала уже сняли с должности, комбриг 10-й Потешкин находится на лечении, и, вероятно, будет уволен по возвращении в подразделение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, причина увольнения – ложные доклады командиров. Они, как утверждается, отчитывались о наличии позиций в своих зонах ответственности, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава.
Уточняется, что сейчас в бригадах работают проверяющие комиссии.
"Командующий УВ "Восток", бригадный генерал Дмитрий Братишко был разъярен, когда узнал о потере Северска, и требовал едва ли не любым способом поднять украинский флаг над частично потерянным городом. Тогда флаг на НРК, которые сейчас в дефиците, доставили операторам БПЛА 54-й бригады, а те на дронах понесли его на здание железнодорожного вокзала в Северске. Все ради того, чтобы сделать "флаговтик" и порадовать командующего", - добавили в издании.
Ранее газета New York Times сообщала, что потеря Северска осложнит позицию Киева на мирных переговорах.
