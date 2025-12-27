Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала кадры с празднования Рождества на Украине
16:03 27.12.2025 (обновлено: 23:08 27.12.2025)
Захарова прокомментировала кадры с празднования Рождества на Украине
Захарова прокомментировала кадры с празднования Рождества на Украине
Захарова прокомментировала кадры с празднования Рождества на Украине

Захарова: язычники в масках козла и смерти отмечают Рождество на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео, на котором в день празднования Рождества на Украине люди, облаченные в языческие костюмы, признаются, что они не знают, кто такой Иисус Христос, а на празднование их привел сбор на штурмовую бригаду.
Празднование Рождества в Одессе, Украина. Кадр видео
"Будни индуцированных. Двадцать пятого декабря по указанию (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского язычники в масках козла, смерти и ангела отмечают "рождество" для сбора средств на штурмовую бригаду. Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало Праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
