https://ria.ru/20251227/ukraina-2065065097.html
Захарова прокомментировала кадры с празднования Рождества на Украине
Захарова прокомментировала кадры с празднования Рождества на Украине - РИА Новости, 27.12.2025
Захарова прокомментировала кадры с празднования Рождества на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео, на котором в день празднования Рождества на Украине люди, облаченные в языческие... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:03:00+03:00
2025-12-27T16:03:00+03:00
2025-12-27T23:08:00+03:00
в мире
россия
украина
мария захарова
иисус христос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150619/35/1506193577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0db59fae3de7f4a6cce410427644530e.jpg
https://ria.ru/20251225/medinskij-2064708941.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150619/35/1506193577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f95fae9c99429c44967247a69813a919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мария захарова, иисус христос
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Иисус Христос
Захарова прокомментировала кадры с празднования Рождества на Украине
Захарова: язычники в масках козла и смерти отмечают Рождество на Украине