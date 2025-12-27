В Ужгороде сотрудники военкомата похитили из больницы священника УПЦ

«

"Работники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили настоятеля храма женщин Мироносиц УПЦ в селе Раково на Закарпатье. Отец Василий Драгун был незаконно задержан в Ужгороде во время его пребывания на стационарном лечении в областной больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".