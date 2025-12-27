Рейтинг@Mail.ru
В Ужгороде сотрудники военкомата похитили из больницы священника УПЦ - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065064453.html
В Ужгороде сотрудники военкомата похитили из больницы священника УПЦ
В Ужгороде сотрудники военкомата похитили из больницы священника УПЦ - РИА Новости, 27.12.2025
В Ужгороде сотрудники военкомата похитили из больницы священника УПЦ
Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Драгуна прямо из больницы, где... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:57:00+03:00
2025-12-27T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
ужгород
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада украины
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027202511_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_853a722be4be2f87fe63dfafc65a764b.jpg
https://ria.ru/20250904/vsu-2039707990.html
https://ria.ru/20251118/ukraina-2055808024.html
украина
ужгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027202511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_272e7195042fc9d2b5f32836180888e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ужгород, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, московский патриархат
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ужгород, Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В Ужгороде сотрудники военкомата похитили из больницы священника УПЦ

В Ужгороде сотрудники военкомата похитили священника УПЦ прямо из больницы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель держит православный крест
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель держит православный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Драгуна прямо из больницы, где он проходил лечение, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий".
«
"Работники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили настоятеля храма женщин Мироносиц УПЦ в селе Раково на Закарпатье. Отец Василий Драгун был незаконно задержан в Ужгороде во время его пребывания на стационарном лечении в областной больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Украинские власти отправили епископа УПЦ служить в ВСУ
4 сентября, 16:23
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ, пишут СМИ
18 ноября, 17:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУжгородРоссияАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала