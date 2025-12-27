"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подали Владимиру Зеленскому важный сигнал, говоря о необходимости выборов на Украине, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
"Нужно четко понимать: нынешний вопрос выборов был поднят Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. <…> Со стороны Трампа это был четкий сигнал. Я об этом уже писал: этот сигнал означал, что Зеленскому пора на выход. Со стороны Путина этот сигнал означал необходимость перезагрузки власти на Украине, необходимость легитимизации украинской власти — либо через выборы, либо через иные законные механизмы: временное правительство, парламентскую форму, новую юридическую конструкцию", — написал он.
По его словам, в ближайшее время выборов на Украине не будет, поскольку сначала требуется освободить оккупированные ВСУ территории.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.