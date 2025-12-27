"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подали Владимиру Зеленскому важный сигнал, говоря о необходимости выборов на Украине, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.