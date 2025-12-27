Рейтинг@Mail.ru
НАБУ заявило, что управление госохраны Рады мешает его работе - РИА Новости, 27.12.2025
14:40 27.12.2025 (обновлено: 15:16 27.12.2025)
НАБУ заявило, что управление госохраны Рады мешает его работе
НАБУ заявило, что управление госохраны Рады мешает его работе - РИА Новости, 27.12.2025
НАБУ заявило, что управление госохраны Рады мешает его работе
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что сотрудники управления государственной охраны в Верховной раде препятствуют работе следователей в РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:40:00+03:00
2025-12-27T15:16:00+03:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу), в мире, юрий киселев, украина, киев, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховная рада украины, владимир зеленский, сергей шефир
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), В мире, Юрий Киселев, Украина, Киев, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Сергей Шефир
НАБУ заявило, что управление госохраны Рады мешает его работе

НАБУ заявило, что управление госохраны Рады препятствует работе следователей

© Getty Images / Sean GallupНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что сотрудники управления государственной охраны в Верховной раде препятствуют работе следователей в здании парламента.
"Сотрудники управления государственной охраны оказывают сопротивление работникам НАБУ во время осуществления следственных действий в комитетах Верховной рады Украины. Доступ детективам ограничивается со стороны Европейской площади в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале антикоррупционной структуры.
НАБУ публикует фотографию, сделанную у стен одного из правительственных зданий. Помимо сотрудников агентства, на месте присутствует несколько вооруженных людей в камуфляжной форме.
Ранее в субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Верховной рады. По данным депутатов Рады, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Верховной рады Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)В миреЮрий КиселевУкраинаКиевСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСергей Шефир
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
