НАБУ заявило, что управление госохраны Рады мешает его работе

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что сотрудники управления государственной охраны в Верховной раде препятствуют работе следователей в здании парламента.

НАБУ публикует фотографию, сделанную у стен одного из правительственных зданий. Помимо сотрудников агентства, на месте присутствует несколько вооруженных людей в камуфляжной форме.