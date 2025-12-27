НАБУ заявило, что управление госохраны Рады мешает его работе

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что сотрудники управления государственной охраны в Верховной раде препятствуют работе следователей в здании парламента.
"Сотрудники управления государственной охраны оказывают сопротивление работникам НАБУ во время осуществления следственных действий в комитетах Верховной рады Украины. Доступ детективам ограничивается со стороны Европейской площади в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале антикоррупционной структуры.
НАБУ публикует фотографию, сделанную у стен одного из правительственных зданий. Помимо сотрудников агентства, на месте присутствует несколько вооруженных людей в камуфляжной форме.
Ранее в субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Верховной рады. По данным депутатов Рады, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Верховной рады Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.