НАБУ расследует деятельность приближенного к Зеленскому, заявили в Раде

Ранее украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского "Слуга народа" Киселя. При этом украинские журналисты сообщили, что известие о просушке вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга - Шефира, который также тесно связан с Зеленским и множество раз бывал у Киселя дома в то время, когда там велась прослушка.