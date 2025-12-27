НАБУ расследует деятельность приближенного к Зеленскому, заявили в Раде

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные мероприятия в отношении депутата Верховной рады Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"НАБУ проводит следственные мероприятия в помещении комитета Рады по вопросам транспорта ... вопросы есть и к главе комитета ... другу Шефира и Зеленского - Юрия Киселя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также намекнул на то, что НАБУ ведет следствие в отношении Киселя, опубликовав фото депутата в своем Telegram-канале. По его словам, это расследование не связано с крупным скандалом с соратником Зеленского Тимуром Миндичем, но все также ведет к "друзям" Зеленского.
Ранее в субботу НАБУ сообщило в четверг, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Верховной рады.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского "Слуга народа" Киселя. При этом украинские журналисты сообщили, что известие о просушке вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга - Шефира, который также тесно связан с Зеленским и множество раз бывал у Киселя дома в то время, когда там велась прослушка.
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ
21 декабря, 13:54
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
