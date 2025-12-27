НАБУ раскрыло преступную группировку с участием депутатов Рады

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте, сообщили в пресс-службе НАБУ.
"В результате операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группировку, в состав которой входили действующие народные депутаты", — рассказали там.
Их имена и число не раскрываются. По данным следствия, участники систематически извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде.
НАБУ утверждает, что сотрудники управления госохраны в Раде препятствуют работе антикоррупционных следователей. Доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. На опубликованном фото, помимо сотрудников агентства, на месте присутствует несколько вооруженных людей в камуфляжной форме.
Как сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, обвинение предъявили депутатам Рады Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю, приближенному к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
© Фото : НАБУФотография, опубликованная Национальным антикоррупционным бюро Украины 27 декабря 2025 года
© Фото : НАБУ
Фотография, опубликованная Национальным антикоррупционным бюро Украины 27 декабря 2025 года
Ранее в субботу о следственных действиях в отношении последнего сообщил парламентарий Алексей Гончаренко*. Фото Киселя у себя в Telegram-канале также публиковал депутат Ярослав Железняк, по словам которого, расследование не связано со скандальным коррупционным делом бизнесмена Тимура Миндича, но тоже ведет к "друзьям" Зеленского.
До этого "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщало, что НАБУ более двух лет прослушивало Киселя. Сообщалось, что известие об этом вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга — Шефира.
Коррупционный скандал на Украине
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
© Фото : Антикоррупционное бюро УкраиныСумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича . Архивное фото
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.