Житель Уфы, катавший пассажиров в прицепе иномарки, заплатит штраф
15:44 27.12.2025 (обновлено: 15:45 27.12.2025)
Житель Уфы, катавший пассажиров в прицепе иномарки, заплатит штраф
происшествия, россия, уфа, гибдд мвд рф, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Россия, Уфа, ГИБДД МВД РФ, BMW AG, BMW 1
© Fotolia / Alexandr BlinovАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Fotolia / Alexandr Blinov
УФА, 27 дек - РИА Новости. Уфимец, который ради контента в соцсетях подверг опасности пассажиров, катая их в прицепе иномарки, заплатит штраф, сообщил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
"Сотрудниками Госавтоинспекции Уфы установлен водитель, который ради контента подверг опасности пассажиров. В ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, на котором водитель автомашины марки BMW вез в прицепе пассажиров, тем самым подвергая опасности их жизни", - написал он в своём Telegram-канале.
Севастьянов рассказал, что личность уфимца была установлена благодаря информационной системе "Паутина". В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля. Также были установлены личности пассажиров, ими оказались 18 и 30-летние местные жители, в отношении них также составлен административный материал по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.
Кадр с корги за рулем автомобиля, опубликованный в соцсетях - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
МВД прокомментировало информацию о штрафе машине, где за рулем сидела корги
2 сентября, 13:52
 
