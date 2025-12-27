Житель Уфы, катавший пассажиров в прицепе иномарки, заплатит штраф

УФА, 27 дек - РИА Новости. Уфимец, который ради контента в соцсетях подверг опасности пассажиров, катая их в прицепе иномарки, заплатит штраф, сообщил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
"Сотрудниками Госавтоинспекции Уфы установлен водитель, который ради контента подверг опасности пассажиров. В ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, на котором водитель автомашины марки BMW вез в прицепе пассажиров, тем самым подвергая опасности их жизни", - написал он в своём Telegram-канале.
Севастьянов рассказал, что личность уфимца была установлена благодаря информационной системе "Паутина". В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля. Также были установлены личности пассажиров, ими оказались 18 и 30-летние местные жители, в отношении них также составлен административный материал по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.