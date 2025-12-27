Рейтинг@Mail.ru
В Туве расследуют убийство подростка бывшим одноклассником
18:29 27.12.2025 (обновлено: 18:35 27.12.2025)
В Туве расследуют убийство подростка бывшим одноклассником
В Туве расследуют убийство подростка бывшим одноклассником - РИА Новости, 27.12.2025
В Туве расследуют убийство подростка бывшим одноклассником
Служебное расследование организовано после убийства 17-летнего подростка бывшим одноклассником на территории школы в Туве, сообщает министерство образования... РИА Новости, 27.12.2025
происшествия, республика тыва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Тыва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве расследуют убийство подростка бывшим одноклассником

В Туве проводят расследование убийства подростка бывшим одноклассником в школе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 дек – РИА Новости. Служебное расследование организовано после убийства 17-летнего подростка бывшим одноклассником на территории школы в Туве, сообщает министерство образования республики.
Следственное управление СК по Республике Тыва сообщило в субботу, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума в Туве во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка, тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным МВД Республики Тыва, подозреваемый в убийстве - бывший одноклассник потерпевшего.
"Министерством образования РТ срочно организовано проведение служебного расследования по факту ЧП в отношении несовершеннолетнего, организован незамедлительный выезд межведомственной рабочей группы для выяснения причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в сообщении.
В республиканском министерстве уточняют, что в настоящее время проводится экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних.
Происшествия
 
 
