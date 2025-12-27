В Туве расследуют убийство подростка бывшим одноклассником

КРАСНОЯРСК, 27 дек – РИА Новости. Служебное расследование организовано после убийства 17-летнего подростка бывшим одноклассником на территории школы в Туве, сообщает министерство образования республики.
Следственное управление СК по Республике Тыва сообщило в субботу, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума в Туве во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка, тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным МВД Республики Тыва, подозреваемый в убийстве - бывший одноклассник потерпевшего.
«
"Министерством образования РТ срочно организовано проведение служебного расследования по факту ЧП в отношении несовершеннолетнего, организован незамедлительный выезд межведомственной рабочей группы для выяснения причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в сообщении.
В республиканском министерстве уточняют, что в настоящее время проводится экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних.
На Кубани подросток зарубил бабушку топором после ссоры
21 ноября, 13:06