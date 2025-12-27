Рейтинг@Mail.ru
Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214
14:50 27.12.2025 (обновлено: 14:51 27.12.2025)
Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214
Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214

КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Серийное производство пассажирских самолетов Ту-214 планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Эти меры позволят нарастить выпуск самолетов Ту-214, серийное производство которых планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году", — сказал министр.
Алиханов отметил, что получение самолетом Ту-214 свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета открывает путь к полномасштабному серийному производству таких машин. При поддержке Минпромторга РФ предприятие прошло этап масштабной модернизации и техперевооружения. Были построены и введены в эксплуатацию центр механической обработки, где уже работают токарное и фрезерное высокопроизводительное оборудование. Кроме того, построен и запущен в эксплуатацию корпус агрегатной сборки фюзеляжа, где идет монтаж клепальных автоматов, стапельно-сборочной оснастки, завершается техперевооружение по всем видам производства и заканчивается строительство трех логистических центров для хранения металла и покупных комплектующих изделий.
Алиханов назвал обновленный Ту-214 очередным шагом к техсуверенитету
14:14
 
