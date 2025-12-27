Рейтинг@Mail.ru
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 27.12.2025 (обновлено: 16:31 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/tu-214-2065052722.html
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями - РИА Новости, 27.12.2025
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями
Ту-214 стал первым импортозамещенным гражданским самолетом, получившим одобрение российских авиационных властей, сообщил генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:19:00+03:00
2025-12-27T16:31:00+03:00
вадим бадеха
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ту-214
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065066787_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_78d9d7cbe53cc982501eeccf21dd12ec.jpg
https://ria.ru/20251227/tu-214-2065052020.html
https://ria.ru/20251127/polet-2058038742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065066787_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_94e0a998de7b1900a23f72b7d5aae8a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим бадеха, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-214
Вадим Бадеха, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ту-214
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями

Ту-214 стал первым из импортозамещенных самолетов, получившим одобрение властей

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими
Самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ту-214 стал первым импортозамещенным гражданским самолетом, получившим одобрение российских авиационных властей, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.
"Ту-214 – первый из линейки импортозамещенных гражданских воздушных судов, получивший одобрение наших авиационных властей, но впереди еще большая работа по другим самолетам нашей гражданской линейки", – приводятся слова Бадехи в пресс-релизе "Ростеха".
Самолет Ту-214 - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Алиханов назвал обновленный Ту-214 очередным шагом к техсуверенитету
14:14
Самолет Ту-214 с отечественными системами и комплектующими 27 декабря получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, сообщал "Ростех".
Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в ноябре 2024 года. В марте 2025 года Минпромторг отмечал, что российские производители имеют заказы на 30 самолетов Ту-214, заявлена потребность на поставку еще 15 штук. Максимальная вместимость лайнера составляет 210 пассажиров, с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 3800 километров.
Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Первый полет второго российского МС-21 прошел успешно
27 ноября, 14:24
 
Вадим БадехаРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ту-214
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала