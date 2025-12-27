https://ria.ru/20251227/tu-214-2065052722.html
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями - РИА Новости, 27.12.2025
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями
Ту-214 стал первым импортозамещенным гражданским самолетом, получившим одобрение российских авиационных властей, сообщил генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:19:00+03:00
2025-12-27T14:19:00+03:00
2025-12-27T16:31:00+03:00
вадим бадеха
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ту-214
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065066787_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_78d9d7cbe53cc982501eeccf21dd12ec.jpg
https://ria.ru/20251227/tu-214-2065052020.html
https://ria.ru/20251127/polet-2058038742.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065066787_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_94e0a998de7b1900a23f72b7d5aae8a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим бадеха, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-214
Вадим Бадеха, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ту-214
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями
Ту-214 стал первым из импортозамещенных самолетов, получившим одобрение властей