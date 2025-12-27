https://ria.ru/20251227/trassy-2065059453.html
На "Красной поляне" закрыли горнолыжные трассы из-за снегопадов
На "Красной поляне" закрыли горнолыжные трассы из-за снегопадов - РИА Новости, 27.12.2025
На "Красной поляне" закрыли горнолыжные трассы из-за снегопадов
Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" закрыли из-за сильных снегопадов и угрозы схода лавин в горах, это произошло на следующий день после официального... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:07:00+03:00
2025-12-27T15:07:00+03:00
2025-12-27T15:07:00+03:00
СОЧИ, 27 дек – РИА Новости.
Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" закрыли из-за сильных снегопадов и угрозы схода лавин в горах, это произошло на следующий день после официального открытия трасс, говорится в Telegram-канале курорта.
в Telegram-канале курорта.
Курорт "Красная Поляна" в пятницу первым в зимнем сезоне открыл горнолыжные трассы для любителей лыж и сноубордов.
"Сегодня горнолыжные трассы на курорте "Красная Поляна" закрыты, согласно лавинному бюллетеню… Мы так давно ждали открытия сезона, и сегодня зима решила восполнить нам обещанные снегопады! На сегодняшний день горнолыжные трассы закрыты и не откроются до конца дня. Так как на их подготовку к катанию службам курорта нужно дополнительное время", - говорится в сообщении.
В пресс-службе курорта рассказали РИА Новости, что специалисты противолавинной службы "Красной Поляны" ведут активную работу по принудительному спуску лавин, чтобы обеспечить безопасность. По прогнозам курорта, снегопады в горном кластере Сочи продолжатся.
продолжатся.
"Как только погода позволит, трассы будут открыты для любителей горнолыжного отдыха", - сказали агентству в пресс-службе курорта "Красная поляна".
Ранее сочинские метеорологи предупреждали об ухудшении погоды в Сочи и Сириусе в предновогодние дни, в том числе о сильном ветре и снеге, а также метелях в горах и предгорьях курорта.