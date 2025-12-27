https://ria.ru/20251227/tramp-2065082159.html
Трамп объявил о рекордно низком уровне преступности в США
Трамп: после депортации нелегалов появилась работа и снизилась преступность
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о самом низком уровне преступности в Соединенных Штатах и рекордной занятости, связав это со своими мерами по охране границы.
рекордно низкий. В значительной мере это произошло благодаря самой успешной операции на южной границе в истории", - написал Трамп
Президент США добавил, что уровень занятости в США по той же причине стал высочайшим в истории.
Ранее Трамп начал программу массовой депортации нелегалов. По его словам, неделями пограничники не фиксируют попыток незаконно попасть в США.