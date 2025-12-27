Рейтинг@Mail.ru
18:34 27.12.2025 (обновлено: 18:35 27.12.2025)
2025-12-27T18:34:00+03:00
2025-12-27T18:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп объявил о рекордно низком уровне преступности в США

Трамп: после депортации нелегалов появилась работа и снизилась преступность

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о самом низком уровне преступности в Соединенных Штатах и рекордной занятости, связав это со своими мерами по охране границы.
"Уровень преступности в США рекордно низкий. В значительной мере это произошло благодаря самой успешной операции на южной границе в истории", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что уровень занятости в США по той же причине стал высочайшим в истории.
Ранее Трамп начал программу массовой депортации нелегалов. По его словам, неделями пограничники не фиксируют попыток незаконно попасть в США.
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
23 декабря, 17:28
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
23 декабря, 17:28
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Версия 2023.1 Beta
