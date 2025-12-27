https://ria.ru/20251227/tramp-2065081087.html
Трамп на фоне антирекордов госдолга отчитался о прибыли от пошлин
Трамп на фоне антирекордов госдолга отчитался о прибыли от пошлин - РИА Новости, 27.12.2025
Трамп на фоне антирекордов госдолга отчитался о прибыли от пошлин
Президент США Дональд Трамп после очередного антирекорда госдолга объявил, что введенные им пошлины обеспечивают "великое богатство" и безопасность страны. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:25:00+03:00
2025-12-27T18:25:00+03:00
2025-12-27T18:26:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9219637d6690afcb82a6a575aecfa3ac.jpg
https://ria.ru/20251223/poshliny-2064135770.html
https://ria.ru/20251220/tramp-2063464027.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_03f741409f8d2682ee53edb060ef8a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп на фоне антирекордов госдолга отчитался о прибыли от пошлин
Трамп: торговый дефицит был сокращен на 60% благодаря пошлинам
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после очередного антирекорда госдолга объявил, что введенные им пошлины обеспечивают "великое богатство" и безопасность страны.
Согласно последним доступным данным, предоставленным министерством финансов США на 23 декабря, общий объем государственного долга страны превысил 38,375 триллиона долларов. По неофициальным данным подсчетов, он превысил 38,5 триллиона долларов.
"Пошлины обеспечивают великое богатство и беспрецедентный уровень национальной безопасности США
. Торговый дефицит был сокращен на 60%, неслыханные 4,3% ВВП и еще растет. Нет инфляции. Мы снова уважаемая страна", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Трамп ранее указывал, что в торговле США с зарубежными партнерами был дисбаланс, который он устранил путем введения дополнительных пошлин. Верховный суд США рассматривает вопрос о том, достаточно ли у президента полномочий принимать такие решения в обход конгресса, если инстанция постановит обратное, Белому дому придется вернуть собранное с импортеров.
Государственный долг США увеличивается на 75 тысяч долларов в секунду, следует из официальных оценок бюджетного управления конгресса. На обслуживание долга тратят 1 триллион долларов ежегодно. Необходимость заимствований порождает дефицит бюджета, то есть отставание доходной части от расходной. Трамп обещал, что и эту проблему решат пошлины.