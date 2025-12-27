Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским во Флориде

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье, сообщил Белый дом.

Согласно расписанию американского лидера, двусторонние переговоры состоятся в три часа пополудни (23:00 мск) в Палм-Бич. На мероприятие планируют допустить журналистов.

Накануне Трамп заявил, что высоко оценивает шансы на достижение договоренностей на предстоящей встрече. Он также отметил, что инициативы главы киевского режима по урегулированию конфликта не имеют значения без его одобрения.

Как пишет портал Axios со ссылкой на Зеленского, Штаты в рамках мирных предложений якобы выразили готовность заключить с Украиной соглашение сроком на 15 лет с возможностью продления.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей Вашингтона и Киева. Позднее СМИ распространили документ из 20 пунктов. Утверждается, что его предоставил журналистам Зеленский. Среди основных положений:

— предоставление Украине гарантий безопасности по типу пятой статьи НАТО;

— совместное с американцами управление Запорожской АЭС без участия Москвы;

— отказ выводить ВСУ из Донбасса при требовании к России выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей

— подписание соглашения о ненападении, принципы которого будут закреплены в российском законодательстве, но не украинском.