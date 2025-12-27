https://ria.ru/20251227/tramp-2065015439.html
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским во Флориде
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским во Флориде - РИА Новости, 27.12.2025
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским во Флориде
Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье, сообщил Белый дом. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T06:19:00+03:00
2025-12-27T06:19:00+03:00
2025-12-27T09:03:00+03:00
в мире
флорида
сша
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_5fa148c934880c0e795799720130ccbe.jpg
https://ria.ru/20251226/plan-2064985141.html
https://ria.ru/20251226/smi-2064896082.html
https://ria.ru/20251226/odessa-2064757056.html
https://ria.ru/20251227/cnn-2065007402.html
флорида
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_518fbc3e95caa56ff2a9d9a796decfbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине, владимир путин, нато, запорожская аэс, вооруженные силы украины, москва
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, НАТО, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Москва
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским во Флориде
Белый дом: Трамп встретится с Зеленским во Флориде в 23:00 мск в воскресенье
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье, сообщил Белый дом.
Согласно расписанию американского лидера, двусторонние переговоры состоятся в три часа пополудни (23:00 мск) в Палм-Бич. На мероприятие планируют допустить журналистов.
Накануне Трамп заявил, что высоко оценивает шансы на достижение договоренностей на предстоящей встрече. Он также отметил, что инициативы главы киевского режима по урегулированию конфликта не имеют значения без его одобрения.
Как пишет портал Axios со ссылкой на Зеленского, Штаты в рамках мирных предложений якобы выразили готовность заключить с Украиной соглашение сроком на 15 лет с возможностью продления.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине
прошла встреча представителей Вашингтона и Киева. Позднее СМИ распространили документ из 20 пунктов. Утверждается, что его предоставил журналистам Зеленский. Среди основных положений:
— предоставление Украине гарантий безопасности по типу пятой статьи НАТО;
— совместное с американцами управление Запорожской АЭС без участия Москвы;
— отказ выводить ВСУ из Донбасса при требовании к России выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей
;
— подписание соглашения о ненападении, принципы которого будут закреплены в российском законодательстве, но не украинском.
Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, "план" Киева сильно отличается от того, что Москва обсуждает с Вашингтоном. Россия продолжает придерживаться трека переговоров, наметившегося во время саммита на Аляске. Без этого, по его словам, никакой договоренности быть не может.