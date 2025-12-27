Рейтинг@Mail.ru
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским во Флориде - РИА Новости, 27.12.2025
06:19 27.12.2025 (обновлено: 09:03 27.12.2025)
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским во Флориде
Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье, сообщил Белый дом. РИА Новости, 27.12.2025
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским во Флориде

Белый дом: Трамп встретится с Зеленским во Флориде в 23:00 мск в воскресенье

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье, сообщил Белый дом.
Согласно расписанию американского лидера, двусторонние переговоры состоятся в три часа пополудни (23:00 мск) в Палм-Бич. На мероприятие планируют допустить журналистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Не хочет говорить". В США пришли в ужас от мирного плана Зеленского
Вчера, 20:38
Накануне Трамп заявил, что высоко оценивает шансы на достижение договоренностей на предстоящей встрече. Он также отметил, что инициативы главы киевского режима по урегулированию конфликта не имеют значения без его одобрения.
Как пишет портал Axios со ссылкой на Зеленского, Штаты в рамках мирных предложений якобы выразили готовность заключить с Украиной соглашение сроком на 15 лет с возможностью продления.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Большая часть плана между США и Украиной согласована, пишет Axios
Вчера, 14:55

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Активист призвал признать вину Киева в убийствах в Одессе в мирном плане
Вчера, 04:13
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей Вашингтона и Киева. Позднее СМИ распространили документ из 20 пунктов. Утверждается, что его предоставил журналистам Зеленский. Среди основных положений:
— предоставление Украине гарантий безопасности по типу пятой статьи НАТО;
— совместное с американцами управление Запорожской АЭС без участия Москвы;
— отказ выводить ВСУ из Донбасса при требовании к России выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей;
— подписание соглашения о ненападении, принципы которого будут закреплены в российском законодательстве, но не украинском.
Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, "план" Киева сильно отличается от того, что Москва обсуждает с Вашингтоном. Россия продолжает придерживаться трека переговоров, наметившегося во время саммита на Аляске. Без этого, по его словам, никакой договоренности быть не может.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Приходится рисковать": в Европе испугались встречи Трампа с Зеленским
02:00
 
В миреФлоридаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеВладимир ПутинНАТОЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
