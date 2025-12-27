Рейтинг@Mail.ru
02:57 27.12.2025
В РАН объяснили, зачем Трамп давит на Венесуэлу
В РАН объяснили, зачем Трамп давит на Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Венесуэлу под воздействием внутриполитических факторов в своей стране, поделился мнением с РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:57:00+03:00
2025-12-27T02:57:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
сша
венесуэла
Новости
ru-RU
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Венесуэлу под воздействием внутриполитических факторов в своей стране, поделился мнением с РИА Новости директор Института Латинской Америки Дмитрий Розенталь.
"Действия президента США Дональда Трампа вокруг Венесуэлы обусловлены больше внутриполитическими факторами. Трамп хочет оказать давление на (президента Николаса - ред) Мадуро и путем этого давления мобилизовать прежде всего сторонников внутри самих Соединенных Штатов и получить голоса поддержки в том числе кубино-американских конгрессменов", - сказал Розенталь.
По его словам, за последние месяцы лидером Штатов было сделано и сказано так много, что вернуть ситуацию назад для Трампа очень сложно, поэтому он продолжает оказывать на правительство Мадуро психологическое давление, надеясь на то, что ему не придется применять силу.
Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее.
В миреСШАВенесуэлаДональд Трамп
 
 
