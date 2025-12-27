Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп видит шанс на урегулирование на Украине в ходе визита Зеленского
01:44 27.12.2025 (обновлено: 07:01 27.12.2025)
СМИ: Трамп видит шанс на урегулирование на Украине в ходе визита Зеленского
СМИ: Трамп видит шанс на урегулирование на Украине в ходе визита Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил шансы на достижение договоренности с Владимиром Зеленским в ходе встречи во Флориде, которая может состояться в воскресенье, сообщает New York Post.
«
"Что ж, я думаю, у нас хороший шанс на это", — цитирует газета слова президента США в ответ на вопрос о перспективах достижения договоренности в ходе визита Зеленского в Мар-а-Лаго в воскресенье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Не хочет говорить". В США пришли в ужас от мирного плана Зеленского
Вчера, 20:38
Сам Трамп и Белый дом пока не подтверждали точной даты и места возможной встречи, хотя президент США и говорил, что она вскоре планируется. Американский лидер находится во Флориде с 20 декабря.
Накануне Трамп заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения. Тем не менее американский лидер выразил уверенность, что в эти выходные может состояться продуктивная встреча, не уточнив, однако, подробности о ее месте и времени. Он добавил, что вскоре планирует поговорить и с Владимиром Путиным.
Как заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, план Киева по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет, сообщает Axios
Вчера, 21:16

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского
00:17
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Ждет смерти": Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского
01:16
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеСШАФлоридаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
