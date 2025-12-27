Рейтинг@Mail.ru
Трамп даст Зеленскому последний шанс на спасение
08:00 27.12.2025 (обновлено: 09:38 27.12.2025)
Трамп даст Зеленскому последний шанс на спасение
Трамп даст Зеленскому последний шанс на спасение - РИА Новости, 27.12.2025
Трамп даст Зеленскому последний шанс на спасение
Владимир Зеленский прилетел во Флориду к Дональду Трампу — чтобы убедиться, что план мирного урегулирования будет готов на сто процентов. Еще в пятницу было... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T08:00:00+03:00
2025-12-27T09:38:00+03:00
2025
Петр Акопов
Петр Акопов
Трамп даст Зеленскому последний шанс на спасение

Петр Акопов
Петр Акопов
Владимир Зеленский прилетел во Флориду к Дональду Трампу — чтобы убедиться, что план мирного урегулирования будет готов на сто процентов. Еще в пятницу было девяносто процентов, но Зеленский полагает, что "многое может быть решено до нового года". Решено с Россией?
Нет, с американцами, согласование плана с которыми в Киеве считают главной задачей. Хотя правильнее назвать этот процесс не согласованием, а торгом: украинцы при поддержке европейцев пытаются внести в изначальный вариант плана Трампа изменения, которые сделают его более-менее приемлемым для них. Однако с каждой такой правкой план становится все более неприемлемым для России, а ведь смысл подготовки единого украинско-западного документа состоит в том, чтобы на его основе начать переговоры с Москвой. Если же план будет откорректирован в принципиальных для России вопросах, содержательные переговоры станут невозможны. Владимир Путин на закрытой встрече с руководством РСПП уже назвал то, что после переговоров с европейцами американцы отошли от некоторых своих же предложений, сделанных в Анкоридже, слабостью. И это был явный сигнал Трампу, который, впрочем, и сам понимает, что пытаются сделать с его планом. Зачем же ему тогда принимать Зеленского?
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
Вчера, 08:00
Чтобы надавить на него — и выбить согласие на уступки по ключевым для России пунктам. По главному из них — выводу украинских войск из Донбасса — Зеленский все еще пытается юлить: то говорит о необходимости отвода войск не только Украины, но и России, то заводит речь о референдуме. Ни то, ни другое неприемлемо для России — тем более что референдум будет противоречить Конституции Украины. Но возможности тянуть время у Зеленского уже нет — и в воскресенье в Мар-а-Лаго он должен будет дать Трампу конкретный ответ. Собственно говоря, именно для этого Трампу и нужна эта встреча — без согласия Зеленского на вывод войск из Донбасса все остальные пункты плана мирного урегулирования не имеют значения. Да, в них есть еще много того, что неприемлемо для России, — и отсутствует немало того, что для нас важно, однако все это вторично на фоне вопроса с Донбассом. Трамп это знает — и поэтому будет выбивать из Зеленского согласие на вывод ВСУ. Как он это сделает?
В отличие от знаменитой февральской встречи в Белом доме нынешняя пройдет в закрытом формате, поэтому мы не узнаем, как именно Трамп будет "работать" с Зеленским. Но можно не сомневаться в его настрое на решение вопроса. И потому, что президенту США нужно продемонстрировать свои возможности "решать проблемы", и потому, что без прорыва переговоры с Россией откладываются, — причем с высокой вероятностью уже до весны. А к этому времени может сложиться (и не только на украинском театре военных действий) другая, менее удобная для Белого дома ситуация — не говоря уже о том, что готовность Путина следовать "духу Анкориджа" тоже не бесконечна. Так что Трампу нужен успех прямо сейчас, и если он позвал к себе Зеленского, значит, он практически уверен в его достижимости.
Есть ли у Зеленского свобода маневра, то есть может ли он и в этот раз выскользнуть, не сказав ни да ни нет? Теоретически — да, но практически в этом случае он рискует окончательно настроить против себя Трампа. И подтолкнуть американского президента к резким действиям — к заявлению об отказе от посредничества или к угрозам остановить поставки американского оружия. И то и другое станет огромным ударом по репутации лично Зеленского — и может даже привести к запуску сценария смены власти на Украине. Понятно, что успешная смена власти возможна только в случае инициирования процесса совместными усилиями американцев и европейцев, но черная метка Трампа для Зеленского может спровоцировать и самостоятельные, инициативные действия части украинской элиты. Пока что она боится Зеленского, но если тот разругается с Трампом, слишком у многих появится соблазн действовать на опережение. Принести Вашингтону голову "упрямого Зе" — и принять предлагаемые американцами условия. Понятно, что украинской элите выгоднее убрать Зеленского уже после подписания мирного соглашения, но если он становится главным препятствием на пути к нему, то придется поменять последовательность действий.
Мирным образом Зеленский все равно не уйдет.
Россия принесет Украине мир на Рождество
Вчера, 08:00
 
