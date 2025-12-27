Трамп даст Зеленскому последний шанс на спасение

Есть ли у Зеленского свобода маневра, то есть может ли он и в этот раз выскользнуть, не сказав ни да ни нет? Теоретически — да, но практически в этом случае он рискует окончательно настроить против себя Трампа. И подтолкнуть американского президента к резким действиям — к заявлению об отказе от посредничества или к угрозам остановить поставки американского оружия. И то и другое станет огромным ударом по репутации лично Зеленского — и может даже привести к запуску сценария смены власти на Украине. Понятно, что успешная смена власти возможна только в случае инициирования процесса совместными усилиями американцев и европейцев, но черная метка Трампа для Зеленского может спровоцировать и самостоятельные, инициативные действия части украинской элиты. Пока что она боится Зеленского, но если тот разругается с Трампом, слишком у многих появится соблазн действовать на опережение. Принести Вашингтону голову "упрямого Зе" — и принять предлагаемые американцами условия. Понятно, что украинской элите выгоднее убрать Зеленского уже после подписания мирного соглашения, но если он становится главным препятствием на пути к нему, то придется поменять последовательность действий.