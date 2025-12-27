Рейтинг@Mail.ru
Умер участник Великой Отечественной войны Григорий Тихонов
12:07 27.12.2025
Умер участник Великой Отечественной войны Григорий Тихонов
Умер участник Великой Отечественной войны Григорий Тихонов - РИА Новости, 27.12.2025
Умер участник Великой Отечественной войны Григорий Тихонов
Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года Григорий Тихонов скончался в Саратове в возрасте 100 лет, сообщил глава города Михаил Исаев. РИА Новости, 27.12.2025
саратов
саратовская область
общество
григорий тихонов
саратов
саратовская область
саратов, саратовская область, общество, григорий тихонов
Саратов, Саратовская область, Общество, Григорий Тихонов
Умер участник Великой Отечественной войны Григорий Тихонов

Участник ВОВ Тихонов умер в возрасте 100 лет

Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года Григорий Тихонов
Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года Григорий Тихонов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : пресс-служба главы муниципального образования "Город Саратов"
Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года Григорий Тихонов
САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года Григорий Тихонов скончался в Саратове в возрасте 100 лет, сообщил глава города Михаил Исаев.
"На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны Тихонов Григорий Иванович", - написал Исаев в своем Telegram-канале.
Тихонов родился 8 марта 1925 года в селе Колено Екатериновского района Саратовской области. С 14 лет работал помощником комбайнёра и тракториста в колхозе "Коленовский". Был призван в ряды советской армии в январе 1943 года, принимал участие в войне с Японией. С сентября 1945 года по июнь 1946 года продолжал службу в армии, затем проходил службу в 430-м полку конвойных войск МВД, а с июня 1946 года по апрель 1950 года — в стрелковой воинской части № 7486.
После возвращения к мирной жизни работал рабочим и водителем, был активным участником ветеранского движения. Григорий Иванович награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями "За Победу над Японией", "За Победу над Германией".
 
СаратовСаратовская областьОбществоГригорий Тихонов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
