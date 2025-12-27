Умер участник Великой Отечественной войны Григорий Тихонов

САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года Григорий Тихонов скончался в Саратове в возрасте 100 лет, сообщил глава города Михаил Исаев.

После возвращения к мирной жизни работал рабочим и водителем, был активным участником ветеранского движения. Григорий Иванович награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями "За Победу над Японией", "За Победу над Германией".