В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка
В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка - РИА Новости, 27.12.2025
В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка
Мигранты с 1 января 2026 года начнут сдавать тестирование на знание русского языка исключительно на компьютерах и с использованием дистанционных технологий,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T03:39:00+03:00
2025-12-27T03:39:00+03:00
2025-12-27T03:39:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
Новости
ru-RU
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка
РИА Новости: в РФ вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мигранты с 1 января 2026 года начнут сдавать тестирование на знание русского языка исключительно на компьютерах и с использованием дистанционных технологий, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"С 1 января 2026 года … государственные учреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России
и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - говорится в сообщении.
Сейчас реализуются подготовительные мероприятия по обеспечению данной меры, которая призвана повысить прозрачность экзаменационной процедуры и минимизировать человеческий фактор в оценке знаний.
"Изменениями предусмотрено также ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от ранее существовавшей практики размещения ответов на них в открытом доступе", - добавили в Минобрнауки РФ.
Возможность сдачи экзамена организована сегодня в 203 пунктах на территории всех субъектов Российской Федерации и за ее пределами.
Контроль и надзор в сфере проведения экзамена для иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства осуществляется Рособрнадзором
.