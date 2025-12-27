Рейтинг@Mail.ru
В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/testirovanie-2065010430.html
В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка
В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка - РИА Новости, 27.12.2025
В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка
Мигранты с 1 января 2026 года начнут сдавать тестирование на знание русского языка исключительно на компьютерах и с использованием дистанционных технологий,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T03:39:00+03:00
2025-12-27T03:39:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774359472_0:134:3311:1996_1920x0_80_0_0_11e3f9d9557e3ec2fed22a8dcd36d4de.jpg
https://ria.ru/20251026/testirovanie-2050638104.html
https://ria.ru/20251028/gosduma-2051271714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774359472_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_a1acbe010a2e4ef3811de7f8b964cb72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В России вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка

РИА Новости: в РФ вводят единый формат тестирования мигрантов на знание языка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мигранты с 1 января 2026 года начнут сдавать тестирование на знание русского языка исключительно на компьютерах и с использованием дистанционных технологий, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"С 1 января 2026 года … государственные учреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - говорится в сообщении.
Тестирование иностранных граждан по русскому языку - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Минобрнауки сообщило об итогах тестирования мигрантов по русскому языку
26 октября, 02:50
Сейчас реализуются подготовительные мероприятия по обеспечению данной меры, которая призвана повысить прозрачность экзаменационной процедуры и минимизировать человеческий фактор в оценке знаний.
"Изменениями предусмотрено также ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от ранее существовавшей практики размещения ответов на них в открытом доступе", - добавили в Минобрнауки РФ.
Возможность сдачи экзамена организована сегодня в 203 пунктах на территории всех субъектов Российской Федерации и за ее пределами.
Контроль и надзор в сфере проведения экзамена для иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства осуществляется Рособрнадзором.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования
28 октября, 17:44
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала