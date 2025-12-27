Рейтинг@Mail.ru
В Сибири полиция спасла новорожденного теленка, сбежавшего на мороз
13:44 27.12.2025 (обновлено: 15:15 27.12.2025)
В Сибири полиция спасла новорожденного теленка, сбежавшего на мороз
В Сибири полиция спасла новорожденного теленка, сбежавшего на мороз
В Красноярском крае полицейские спасли сбежавшего из дома и заблудившегося в мороз новорожденного теленка, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона. РИА Новости, 27.12.2025
КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. В Красноярском крае полицейские спасли сбежавшего из дома и заблудившегося в мороз новорожденного теленка, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.
"Ночью во время несения службы в поселке Ильичево сотрудники полиции обнаружили возле одного из жилых домов теленка. <...> Температура воздуха на улице была ниже -10 °C. Полицейские незамедлительно предприняли меры к спасению беглеца: обходили ближайшие дома, стучали в окна и будили жителей", — говорится в публикации.
Малыша спасли сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Шушенский" — лейтенанты полиции Сергей Акк и Никита Тишковский.
Хозяина удалось найти быстро. Выяснилось, что теленок родился на пару дней раньше срока и выбрался на улицу через лазейку в заборе.
