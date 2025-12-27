https://ria.ru/20251227/telenok-2065049018.html
В Сибири полиция спасла новорожденного теленка, сбежавшего на мороз
В Красноярском крае полицейские спасли сбежавшего из дома и заблудившегося в мороз новорожденного теленка, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона. РИА Новости, 27.12.2025
В поселке Ильичево полиция нашла сбежавшего на мороз новорожденного теленка