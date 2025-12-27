Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму - РИА Новости, 27.12.2025
00:45 27.12.2025 (обновлено: 00:57 27.12.2025)
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю празднования Нового года, передает Центральное... РИА Новости, 27.12.2025
россия, ким чен ын, владимир путин, кндр
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму

ЦТАК: Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю празднования Нового года, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 декабря направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну
25 декабря, 00:50
 
РоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинКНДР
 
 
