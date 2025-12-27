https://ria.ru/20251227/telegramma-2065004057.html
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму - РИА Новости, 27.12.2025
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю празднования Нового года, передает Центральное... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T00:45:00+03:00
2025-12-27T00:45:00+03:00
2025-12-27T00:57:00+03:00
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039320356_0:181:2916:1822_1920x0_80_0_0_d9152b65f120d93634b4f115316480ca.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064482310.html
россия
кндр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039320356_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_53e288b7da3576ff6f23c30f56c92c65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, владимир путин, кндр
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму
ЦТАК: Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму