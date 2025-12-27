Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступило в силу

БАНГКОК, 27 дек — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня между Бангкоком и Пномпенем вступило в силу, заявил глава Минобороны Таиланда генерал Наттхапхон Накпханит.

"Режим прекращения огня вступает в силу с 12:00 (8:00 мск. — Прим. ред.) сегодня на всей линии соприкосновения войск", — сказал он на брифинге по итогам двусторонних переговоров с Камбоджей

Помимо этого, страны договорились не наращивать военное присутствие в приграничных регионах и не направлять туда дополнительную технику и вооружения. Войска, находящиеся на линии соприкосновения, должны пока оставаться на месте и полностью прекратить боевые действия, применение вооружений и провокации.

"Режим прекращения огня будет строго контролироваться группой военных наблюдателей от стран АСЕАН и обеими сторонами в течение 72 часов, после чего, если ситуация в приграничных районах станет безопасной, в них смогут вернуться эвакуированные жители. После этого Таиланд передаст Камбодже пленных военнослужащих", — отметил Накпханит.

В начале декабря в приграничных районах двух стран произошла эскалация боевых действий. Стороны предъявили друг другу взаимные обвинения. По данным ВС Таиланда на 22 декабря, в столкновениях погибли 22 военнослужащих, более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о 30 погибших мирных жителях и 87 пострадавших.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

В мае между Бангкоком Пномпенем начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания специальной комиссии из Парижа из-за труднодоступности. После того как Камбоджа обрела независимость в 1953-м, эти участки стали предметом спора.