В Харьковской области уничтожили колумбийских наемников, сообщают силовики

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Группа латиноамериканских наемников из подразделения ВСУ "Хартия" ликвидирована в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, батальон латиноамериканских наемников в составе "Хартии" появился с приходом на должность комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения.