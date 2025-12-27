Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили колумбийских наемников, сообщают силовики - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/svo-2065109230.html
В Харьковской области уничтожили колумбийских наемников, сообщают силовики
В Харьковской области уничтожили колумбийских наемников, сообщают силовики - РИА Новости, 27.12.2025
В Харьковской области уничтожили колумбийских наемников, сообщают силовики
Группа латиноамериканских наемников из подразделения ВСУ "Хартия" ликвидирована в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:58:00+03:00
2025-12-27T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
колумбия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
https://ria.ru/20251223/naemnik-2064003882.html
https://ria.ru/20251227/vsu-2065018184.html
харьковская область
колумбия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, колумбия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Колумбия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Харьковской области уничтожили колумбийских наемников, сообщают силовики

Латиноамериканских наемников из "Хартии" ВСУ уничтожили в Харьковской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Группа латиноамериканских наемников из подразделения ВСУ "Хартия" ликвидирована в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харьковской области уничтожена группа наемников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины "Хартия": Исак Матеуш Брага (Бразилия), Мелвин Ротгер Пенья Вильямисар (Колумбия), Эрнан Эмилио Падилья Потес (Колумбия), Гарольд Эдуардо Молина Рамирес (Колумбия)", - сказал собеседник агентства.
Американский наемник Брайан Закерл - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Появились подробности о погибшем на Украине американском наемнике
23 декабря, 09:08
По его словам, батальон латиноамериканских наемников в составе "Хартии" появился с приходом на должность комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения.
"В настоящий момент боевики иностранного легиона массово переводятся в штурмовики из-за острой нехватки личного состава в ВСУ. Это и вызвало большое количество некрологов ликвидированных наемников", - отметил представитель силовых структур.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВСУ назвали "психологами" солдат, пытающих сослуживцев, рассказал пленный
07:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКолумбияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала