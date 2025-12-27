МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Группа латиноамериканских наемников из подразделения ВСУ "Хартия" ликвидирована в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харьковской области уничтожена группа наемников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины "Хартия": Исак Матеуш Брага (Бразилия), Мелвин Ротгер Пенья Вильямисар (Колумбия), Эрнан Эмилио Падилья Потес (Колумбия), Гарольд Эдуардо Молина Рамирес (Колумбия)", - сказал собеседник агентства.
Появились подробности о погибшем на Украине американском наемнике
23 декабря, 09:08
По его словам, батальон латиноамериканских наемников в составе "Хартии" появился с приходом на должность комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения.
"В настоящий момент боевики иностранного легиона массово переводятся в штурмовики из-за острой нехватки личного состава в ВСУ. Это и вызвало большое количество некрологов ликвидированных наемников", - отметил представитель силовых структур.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.