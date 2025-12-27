https://ria.ru/20251227/svo-2065106791.html
В Гуляйполе ВС России зачистили свыше 7000 зданий, заявили в Минобороны
В Гуляйполе ВС России зачистили свыше 7000 зданий, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.12.2025
В Гуляйполе ВС России зачистили свыше 7000 зданий, заявили в Минобороны
ВС РФ в ходе операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области зачистили свыше 7000 зданий и строений, уничтожили более 50 единиц бронетехники и... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:43:00+03:00
2025-12-27T21:43:00+03:00
2025-12-27T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884780_36:0:3643:2029_1920x0_80_0_0_84f81eaa37b324f20e959fbb2f0ae5dd.jpg
https://ria.ru/20251227/vsu-2065103521.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884780_487:0:3192:2029_1920x0_80_0_0_b1fa5251fe786f8b308a8142185c8512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Гуляйполе ВС России зачистили свыше 7000 зданий, заявили в Минобороны
Минобороны: в боях за Гуляйполе ВС РФ зачистили свыше 7000 зданий и строений