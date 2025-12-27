В Гуляйполе ВС России зачистили свыше 7000 зданий, заявили в Минобороны

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВС РФ в ходе операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области зачистили свыше 7000 зданий и строений, уничтожили более 50 единиц бронетехники и автотранспорта ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.