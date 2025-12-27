Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025

Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг в Димитрове
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/svo-2065103926.html
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг в Димитрове
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг в Димитрове - РИА Новости, 27.12.2025
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг в Димитрове
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг на улицах освобожденного Димитрова в ДНР, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:16:00+03:00
2025-12-27T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065102673_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fca1d5de0c612517f4d7e52f6b13a739.jpg
https://ria.ru/20251227/putin-2065103649.html
димитров
донецкая народная республика
Кадры с российскими флагами в освобожденном Димитрове
Кадры бойцов с российскими флагами в освобожденных Гуляйполе и Димитрове показало Минобороны.
димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг в Димитрове

Российские военные развернули российский флаг в освобожденном Димитрове

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг на улицах освобожденного Димитрова в ДНР, следует из видео, опубликованного Минобороны.
"После зачистки населенного пункта от украинских боевиков, ранее окруженных в населенном пункте, военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" развернули Государственный флаг Российской Федерации в освобожденном городе Димитров Донецкой Народной Республики – последнем очаге обороны формирований ВСУ в Красноармейской агломерации", - отметило Минобороны РФ.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путин рассказал о наступлении группировки "Восток" в Запорожской области
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
