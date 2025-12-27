https://ria.ru/20251227/svo-2065103926.html
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг в Димитрове
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг в Димитрове - РИА Новости, 27.12.2025
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг в Димитрове
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг на улицах освобожденного Димитрова в ДНР, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 27.12.2025
димитров
донецкая народная республика
Кадры с российскими флагами в освобожденном Димитрове
Кадры бойцов с российскими флагами в освобожденных Гуляйполе и Димитрове показало Минобороны.
Военнослужащие группировки "Центр" развернули российский флаг в Димитрове
Российские военные развернули российский флаг в освобожденном Димитрове