Все задачи группировки "Центр" будут выполнены, заявил генерал Солодчук
27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 27.12.2025
Все задачи группировки "Центр" будут выполнены, заявил генерал Солодчук
Все задачи группировки "Центр" будут выполнены, заявил генерал Солодчук - РИА Новости, 27.12.2025
Все задачи группировки "Центр" будут выполнены, заявил генерал Солодчук
Все задачи, которые стоят перед группировкой РФ "Центр", будут выполнены, сообщил командующий группировкой Валерий Солодчук. РИА Новости, 27.12.2025
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Все задачи, которые стоят перед группировкой РФ "Центр", будут выполнены, сообщил командующий группировкой Валерий Солодчук.
"Все задачи, которые стоят перед группировкой, будут выполнены", - сказал командующий группировкой в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из пунктов Объединенной группировки войск.
