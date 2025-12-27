https://ria.ru/20251227/svo-2065102499.html
ВС России освободили Гуляйполе
ВС России освободили Гуляйполе
Группировка войск "Восток" освободила город Гуляйполе, сообщил командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев. РИА Новости, 27.12.2025
