https://ria.ru/20251227/svo-2065101694.html
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин - РИА Новости, 27.12.2025
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин
Группировка российских войск "Восток" ведет поиски и уничтожение одиночных военнослужащих противника в Гуляйполе Запорожской области, сообщил командир 57-й... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:04:00+03:00
2025-12-27T21:04:00+03:00
2025-12-27T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336501_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_c065171dd25e5577263df0e783278283.jpg
https://ria.ru/20251227/svo-2065099664.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336501_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bec0e60c6690ca0342068bbc17b83906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин
Веденин: "Восток" ведет поиск и уничтожение боевиков ВСУ в Гуляйполе