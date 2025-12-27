Рейтинг@Mail.ru
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 27.12.2025 (обновлено: 21:05 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/svo-2065101694.html
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин - РИА Новости, 27.12.2025
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин
Группировка российских войск "Восток" ведет поиски и уничтожение одиночных военнослужащих противника в Гуляйполе Запорожской области, сообщил командир 57-й... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:04:00+03:00
2025-12-27T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336501_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_c065171dd25e5577263df0e783278283.jpg
https://ria.ru/20251227/svo-2065099664.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336501_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bec0e60c6690ca0342068bbc17b83906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин

Веденин: "Восток" ведет поиск и уничтожение боевиков ВСУ в Гуляйполе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" ведет поиски и уничтожение одиночных военнослужащих противника в Гуляйполе Запорожской области, сообщил командир 57-й мотострелковой бригады Вячеслав Веденин.
"В данный момент подразделения бригады проводят проверку зданий, подвальных помещений с целью уничтожения одиночных военнослужащих ВСУ, которые еще могут скрываться в городской застройке", - доложил Веденин президенту РФ Владимиру Путину в ходе посещения им одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путин назвал освобождение Димитрова и Гуляйполя важным результатом
20:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала