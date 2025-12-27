https://ria.ru/20251227/svo-2065100996.html
Разгром ВСУ в Димитрове полностью завершен, заявил полковник Фатхутдинов
Разгром ВСУ в Димитрове полностью завершен, заявил полковник Фатхутдинов - РИА Новости, 27.12.2025
Разгром ВСУ в Димитрове полностью завершен, заявил полковник Фатхутдинов
Разгром ВСУ в Димитрове был полностью завершён в субботу, заявил полковник, командир 5-й мотострелковой бригады Рамиль Фатхутдинов. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
димитров
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
Разгром ВСУ в Димитрове полностью завершен, заявил полковник Фатхутдинов
Фатхутдинов: разгром ВСУ в Димитрове полностью завершен