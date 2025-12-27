https://ria.ru/20251227/svo-2065100199.html
Гуляйполе находится под контролем Вооруженных сил России
Гуляйполе находится под контролем Вооруженных сил России
Город Гуляйполе находится по контролем Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил командующий группировкой войск "Восток". РИА Новости, 27.12.2025
