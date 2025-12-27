Рейтинг@Mail.ru
В Димитрове проводится дозачистка городских кварталов, заявил Солодчук - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 27.12.2025
В Димитрове проводится дозачистка городских кварталов, заявил Солодчук
В Димитрове проводится дозачистка городских кварталов, заявил Солодчук - РИА Новости, 27.12.2025
В Димитрове проводится дозачистка городских кварталов, заявил Солодчук
Проходит дозачистка городских кварталов Димитрова, сообщил командующий группировки войск "Центр" Валерий Солодчук. РИА Новости, 27.12.2025
2025
В Димитрове проводится дозачистка городских кварталов, заявил Солодчук

Солодчук: ВС РФ проводят дозачистку городских кварталов Димитрова

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Проходит дозачистка городских кварталов Димитрова, сообщил командующий группировки войск "Центр" Валерий Солодчук.
"В настоящее время проводится дозачистка городских кварталов, эвакуация мирных жителей и мероприятия по стабилизации обстановки вокруг Димитрова и Красноармейска", - доложил командующий президенту России Владимиру Путину.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, заявил командир бригады
Специальная военная операция на УкраинеДимитровРоссияВладимир Путин
 
 
