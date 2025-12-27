Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал освобождение Димитрова и Гуляйполя важным результатом - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 27.12.2025 (обновлено: 21:27 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/svo-2065099664.html
Путин назвал освобождение Димитрова и Гуляйполя важным результатом
Путин назвал освобождение Димитрова и Гуляйполя важным результатом - РИА Новости, 27.12.2025
Путин назвал освобождение Димитрова и Гуляйполя важным результатом
Президент России Владимир Путин назвал освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области важным результатом. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:49:00+03:00
2025-12-27T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251227/svo-2065101694.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин

Путин назвал освобождение Димитрова и Гуляйполя важным результатом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области важным результатом.
"Хотел бы сказать, что освобождение Димитрова и освобождение города Гуляйполе - это важные результаты боевой работы", - сказал он в ходе посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Восток" ищет и уничтожает военнослужащих ВСУ в Гуляйполе, заявил Веденин
21:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала