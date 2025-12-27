https://ria.ru/20251227/svo-2065099137.html
Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира, заявил Путин
Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира, заявил Путин
Россия решит все задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем, если киевские власти не хотят все закончить миром, заявил президент России... РИА Новости, 27.12.2025
Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира, заявил Путин
Путин: если Киев не желает мира, РФ решит задачи СВО вооруженным путем