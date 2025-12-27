Рейтинг@Mail.ru
Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 27.12.2025 (обновлено: 21:28 27.12.2025)
Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира, заявил Путин
Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира, заявил Путин
Россия решит все задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем, если киевские власти не хотят все закончить миром, заявил президент России... РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир путин
в мире, россия, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Путин
Россия решит задачи военным путем, если Киев не хочет мира, заявил Путин

Путин: если Киев не желает мира, РФ решит задачи СВО вооруженным путем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия решит все задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем, если киевские власти не хотят все закончить миром, заявил президент России Владимир Путин.
Верховный главнокомандующий в субботу посетил пункт управления объединенной группировки войск, где провел совещание с командующими.
"Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем", - сказал Путин.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир Путин
 
 
