Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, заявил командир бригады
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 27.12.2025 (обновлено: 21:15 27.12.2025)
Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, заявил командир бригады
Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, заявил командир бригады - РИА Новости, 27.12.2025
Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, заявил командир бригады
Город Гуляйполе был освобождён к вечеру пятницы, сообщил командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин. РИА Новости, 27.12.2025
2025
Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, заявил командир бригады

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Город Гуляйполе был освобождён к вечеру пятницы, сообщил командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин.
"К исходу 26 декабря бригада завершила зачистку населенного пункта Гуляйполя. Город находится под нашим контролем", - сказал командир 57-й бригады в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
 
 
