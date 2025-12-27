https://ria.ru/20251227/svo-2065098577.html
Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, заявил командир бригады
Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, заявил командир бригады - РИА Новости, 27.12.2025
Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, заявил командир бригады
Город Гуляйполе был освобождён к вечеру пятницы, сообщил командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
