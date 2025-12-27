В Константиновке продолжаются уличные бои, заявил Герасимов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Продолжаются уличные бои в Константиновке, под контролем Вооруженных сил России более половины городской застройки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Продолжаются уличные бои в Константиновке, под нашим контролем находится более половины городской застройки", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину в ходе его посещения одного из командного пункта объединенной группировки войск.