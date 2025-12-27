https://ria.ru/20251227/svo-2065097780.html
В Константиновке продолжаются уличные бои, заявил Герасимов
В Константиновке продолжаются уличные бои, заявил Герасимов
Продолжаются уличные бои в Константиновке, под контролем Вооруженных сил России более половины городской застройки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:37:00+03:00
безопасность
константиновка
россия
владимир путин
валерий герасимов
