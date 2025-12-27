https://ria.ru/20251227/svo-2065096015.html
ВС России освободили Димитров
ВС России освободили Димитров - РИА Новости, 27.12.2025
ВС России освободили Димитров
Войска группировки "Центр" освободили город Димитров в ДНР, сообщил командующий группировки войск Валерий Солодчук. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:27:00+03:00
2025-12-27T20:27:00+03:00
2025-12-27T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
димитров
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
димитров
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, димитров, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Димитров, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России освободили Димитров
ВС РФ освободили Димитров