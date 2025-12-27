"На красноармейском направлении пятая мотострелковая бригада 51-й армии во взаимодействии с 1435-м мотострелковым полком второй армии завершили уничтожение формирования вооруженных сил Украины в городе Димитров. И тем самым полностью освободили город", - доложил командующий президенту России Владимиру Путину.