ВС России освободили Димитров
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 27.12.2025 (обновлено: 20:47 27.12.2025)
ВС России освободили Димитров
ВС России освободили Димитров
Войска группировки "Центр" освободили город Димитров в ДНР, сообщил командующий группировки войск Валерий Солодчук. РИА Новости, 27.12.2025
Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Войска группировки "Центр" освободили город Димитров в ДНР, сообщил командующий группировки войск Валерий Солодчук.
"На красноармейском направлении пятая мотострелковая бригада 51-й армии во взаимодействии с 1435-м мотострелковым полком второй армии завершили уничтожение формирования вооруженных сил Украины в городе Димитров. И тем самым полностью освободили город", - доложил командующий президенту России Владимиру Путину.
