Путин предложил обсудить задачи ВС России на ближайшую перспективу - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 27.12.2025 (обновлено: 20:30 27.12.2025)
Путин предложил обсудить задачи ВС России на ближайшую перспективу
Путин предложил обсудить задачи ВС России на ближайшую перспективу
Президент России Владимир Путин в ходе посещения командного пункта объединенной группировки войск предложил обсудить задачи ВС РФ на ближайшую перспективу. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
политика
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
политика, вооруженные силы рф, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия
Путин предложил обсудить задачи ВС России на ближайшую перспективу

Путин предложил обсудить задачи ВС РФ на ближайшую перспективу

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения командного пункта объединенной группировки войск предложил обсудить задачи ВС РФ на ближайшую перспективу.
"Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан. Есть результаты. Поговорим об этом, разумеется, и подумаем о наших ближайших задачах, задачах на ближайшую перспективу", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссия
 
 
