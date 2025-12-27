Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025

Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
20:20 27.12.2025
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

Командующие группировок доложили Путину об освобождении Димитрова и Гуляйполя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент в субботу утром провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
"Командующие группировками войск "Центр" и "Восток, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - сообщили в Кремле.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВС России наступают на всех направлениях, заявил Герасимов
20:19
 
