Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и... РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир путин
происшествия
донецкая народная республика
россия
запорожская область
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
