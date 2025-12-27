Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Кремля.