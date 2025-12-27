https://ria.ru/20251227/svo-2065094373.html
ВС России наступают на всех направлениях, заявил Герасимов
ВС РФ ведут наступление на всех направлениях, ВСУ продолжают безуспешно пытаться его остановить, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.12.2025
