Путин заслушал доклад Герасимова - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 27.12.2025 (обновлено: 21:00 27.12.2025)
Путин заслушал доклад Герасимова
Путин заслушал доклад Герасимова - РИА Новости, 27.12.2025
Путин заслушал доклад Герасимова
Президент России Владимир Путин на совещании заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по обстановке в зоне СВО, сообщил Кремль. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
политика
россия
владимир путин
валерий герасимов
россия
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
вооруженные силы рф, политика, россия, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Политика, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Путин заслушал доклад Герасимова

Путин заслушал доклад Герасимова по обстановке в зоне СВО

Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по обстановке в зоне СВО, сообщил Кремль.
Отмечается, что Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
"Путин провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил по обстановке в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении Кремля.
Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
20:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФПолитикаРоссияВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
