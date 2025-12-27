https://ria.ru/20251227/svo-2065093182.html
Путин заслушал доклад Герасимова
Путин заслушал доклад Герасимова - РИА Новости, 27.12.2025
Путин заслушал доклад Герасимова
Президент России Владимир Путин на совещании заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по обстановке в зоне СВО, сообщил Кремль. РИА Новости, 27.12.2025
