20:09 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/svo-2065092563.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Свято-Покровское
безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Свято-Покровское

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Свято-Покровского в ДНР, сообщила журналистам пресс-служба военного ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Глава военного ведомства отметил, что, следуя славным традициям предков-победителей, военнослужащие бригады своими достижениями продолжают писать героическую летопись русского воинства, добавили в МО.
Он поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства, сообщает ведомство.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Бойцы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области за два дня
БезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей Белоусов
 
 
