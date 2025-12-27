https://ria.ru/20251227/svo-2065092563.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Свято-Покровское
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Свято-Покровское - РИА Новости, 27.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Свято-Покровское
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Свято-Покровского в ДНР, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Свято-Покровского в ДНР, сообщила журналистам пресс-служба военного ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Глава военного ведомства отметил, что, следуя славным традициям предков-победителей, военнослужащие бригады своими достижениями продолжают писать героическую летопись русского воинства, добавили в МО.
Он поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства, сообщает ведомство.