Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 27.12.2025 (обновлено: 19:05 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/svo-2065084206.html
Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске
Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске - РИА Новости, 27.12.2025
Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске
Министерство обороны РФ показало кадры выполнения военнослужащими группировки "Запад" задач в разных районах Купянска Харьковской области. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:51:00+03:00
2025-12-27T19:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065083490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4098166e2c7eadf30ea5ddec58f92f1a.jpg
https://ria.ru/20251227/kupyansk-2065045448.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выполнение военнослужащими группировки "Запад" задач в разных районах Купянска
Выполнение военнослужащими группировки "Запад" задач в разных районах Купянска
2025-12-27T18:51
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065083490_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca9a97df811583d29bb727c1a2ba107f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске

МО РФ показало кадры выполнения бойцами группировки "Запад" задач в Купянске

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры выполнения военнослужащими группировки "Запад" задач в разных районах Купянска Харьковской области.
На видео показаны военнослужащие в районах Купянского молочно-консервного комбината и Купянского сахарного комбината.
В частности, показан российский боец, в спокойной обстановке машущий рукой в объектив в районе Купянского молочно-консервного комбината. В районе Купянского сахарного комбината также в спокойной обстановке другой российский военнослужащий машет руками на камеру.
Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", заявили ранее в субботу в Минобороны РФ. Сообщалось, что российские военные продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ, зачищают здания и подвалы.
Боец об удержании позиций в Купянске - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Российские бойцы рассказали о зачистке Купянска от боевиков ВСУ
12:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала