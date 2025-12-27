Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске

На видео показаны военнослужащие в районах Купянского молочно-консервного комбината и Купянского сахарного комбината.

В частности, показан российский боец, в спокойной обстановке машущий рукой в объектив в районе Купянского молочно-консервного комбината. В районе Купянского сахарного комбината также в спокойной обстановке другой российский военнослужащий машет руками на камеру.