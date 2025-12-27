https://ria.ru/20251227/svo-2065084206.html
Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске
Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске
Министерство обороны РФ показало кадры выполнения военнослужащими группировки "Запад" задач в разных районах Купянска Харьковской области. РИА Новости, 27.12.2025
Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске
