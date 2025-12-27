https://ria.ru/20251227/svo-2065058942.html
В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона
В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона - РИА Новости, 27.12.2025
В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона
Украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома в деревне Урусы Курской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона
Дрон ВСУ сбросил взрывчатку во двор жилого дома в Урусах, убив мужчину