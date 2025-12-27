В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона

"️В Глушковском районе в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы. Мужчина погиб. Информация о последствиях уточняется", - написал Хинштейн в Telegram-канале.