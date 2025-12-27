Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 27.12.2025 (обновлено: 15:05 27.12.2025)
В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона
В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона - РИА Новости, 27.12.2025
В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона
Украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома в деревне Урусы Курской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
курская область
2025
Новости
происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области мужчина погиб после сброса взрывчатки с украинского дрона

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку во двор жилого дома в Урусах, убив мужчину

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома в деревне Урусы Курской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"️В Глушковском районе в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы. Мужчина погиб. Информация о последствиях уточняется", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
