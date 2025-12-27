Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожают мелкие шайки ВСУ в Купянске, рассказал командир роты
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 27.12.2025 (обновлено: 12:52 27.12.2025)
ВС России уничтожают мелкие шайки ВСУ в Купянске, рассказал командир роты
ВС России уничтожают мелкие шайки ВСУ в Купянске, рассказал командир роты
Российские военные продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ, рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным... РИА Новости, 27.12.2025
Боец об удержании позиций в Купянске
Купянск контролирует 6-я гвардейская армия группировки войск "Запад", сообщило Минобороны. Бойцы российских подразделений рассказали об удержании позиций в городе и продолжении его зачистки от неприятеля.
ВС России уничтожают мелкие шайки ВСУ в Купянске, рассказал командир роты

Российские военные продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военные продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ, рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным "Уран".
"Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам", - на видео Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
