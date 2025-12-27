https://ria.ru/20251227/svo-2065044559.html
ВС России уничтожают мелкие шайки ВСУ в Купянске, рассказал командир роты
ВС России уничтожают мелкие шайки ВСУ в Купянске, рассказал командир роты - РИА Новости, 27.12.2025
ВС России уничтожают мелкие шайки ВСУ в Купянске, рассказал командир роты
Российские военные продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ, рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T12:37:00+03:00
2025-12-27T12:37:00+03:00
2025-12-27T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065045748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2402af4e2c3b98d806cf9a3b9839b0b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065045748_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e28ed4ed1d3137701c9c1415ef78bcde.jpg
Боец об удержании позиций в Купянске
Купянск контролирует 6-я гвардейская армия группировки войск "Запад", сообщило Минобороны.
Бойцы российских подразделений рассказали об удержании позиций в городе и продолжении его зачистки от неприятеля.
2025-12-27T12:37
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожают мелкие шайки ВСУ в Купянске, рассказал командир роты
Российские военные продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ